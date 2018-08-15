İngiltere'de dün parlamento binası önünde yaşanan saldırının şüphelisinin kimliği belli oldu. Sudan asıllı İngiliz vatandaşı olan 29 yaşındaki Salih Hater parlamento binası önündeki saldırıyı gerçekleştirdi.
Hater’in daha önce İngiliz istihbaratınca izlenmediği ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının da tespit edilmediği açıklandı.
Birmingham’da yaşayan Hater’in Londra’ya olay yaşanmadan önceki gece ulaştığı ifade edildi.
Kullanılan aracın ise, Nottingham’da 6 Sudanlının yaşadığı bir adrese kayıtlı olduğu belirtildi.
Polis 3 yerde arama yaparak, olayın arkasındaki sebebi bulmaya çalışıyor. Westminster’daki olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
İngiltere'deki saldırganın kimliği belli oldu
NTV HaberDünya
İngiltere dün parlamento binası önünde yaşanan olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Terör kapsamında soruşturulan olayda şüphelinin kimliği belli oldu.
İngiltere'de dün parlamento binası önünde yaşanan saldırının şüphelisinin kimliği belli oldu. Sudan asıllı İngiliz vatandaşı olan 29 yaşındaki Salih Hater parlamento binası önündeki saldırıyı gerçekleştirdi.