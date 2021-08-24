İngiltere'deki tıp öğrencilerinden Tabipler Birliği'ne çağrı: Seks işçiliği yapan öğrencileri destekleyin

İngiltere'de stajyer doktorlar, İngiliz Tabipler Birliği'ni (BMA) seks endüstrisinde çalışan öğrencileri 'tanımak' ve 'desteklemek' için üniversitelerle birlikte çalışmaya çağırdı.



Sendikanın öğrenci kanadı, BMA'nın gelecek ayki yıllık konferansında tartışılacak bir önergede, pandeminin öğrenci seks işçilerini daha riskli durumlara zorladığını belirtti.



DailyMail'de yer alan bir habere göre tıp öğrencileri, birliğe, “her ne şekilde olursa olsun seks işçiliği yapan tıp öğrencilerinin çalışmalarını desteklemek için Genel Tıp Konseyi ve Tıp Okulları Konseyinde lobi faaliyeti yürütmesi” çağrısında bulundu.

Önde gelen tıp dergisi BMJ'nin 2012 yılında yayınladığı bir araştırmaya göre her on öğrenciden biri fuhuş veya eskortluk yapan bir tıp öğrencisi tandığını belirtiyor. Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 93'ü ana motivasyonun para olduğuna inandıklarını çünkü geçim masrafları olmadan bile sırf kurslar için yılda 9 bin 250 sterlin harcadıklarını dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİN SAYISI ÜÇ BİR ORANINDA ARTTI



İngilz Seks İşçileri Topluluğu, son 12 ayda maddi destek için kendileriyle iletişime geçen öğrenci sayısının üçte bir oranında arttığını söyledi.



Sözcü Laura Watson, BMA hareketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Fuhuş yapmayı düşünen öğrenci sayısında bir artış yaşadık. Bu kuşkusuz tıp fakültesinin maliyetleriyle ilgili, ancak aynı zamanda öğrencilerin gelirlerini desteklemek için kullanabilecekleri yarı zamanlı işlerin kıtlığına da işaret ediyor" dedi.



Öğrencilerin sırf bu yüzden kurstan atılmaması gerektiğini söyleyen Watson, "Öğrenci olan seks işçileri finansal alternatiflerle desteklenmeli ve yardım edilmeli" diye konuştu.

"NORMALLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR"

Bazı doktorlar ve feministler ise bu hareketin fahişeliği normalleştirme riskini taşıdığını söylüyor.



BMA üyesi bir pratisyen hekim olan Angela Dixon, buna karşı oy kullanacağını söyleyerek “Temelde bu hareket, seks işçiliğini normalleştirmeyi ve bunun kadınlar için yapmsı iyi bir şey olduğunu söylemeyi amaçlıyor. Öğrencileri seks işçiliğine katılmaya teşvik etmemeliyiz" dedi.



BMA yetkilileri ise önerge tartışılmadan önce konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

