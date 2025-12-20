İngiltere’den Balkanlar'da geri adım. "Rusya kaynaklı" tehditlere ayrılan bütçe yüzde 40 azaltıldı

İngiltere'nin Batı Balkanlar için dezenformasyonla mücadele, siber saldırılara karşı savunma ve demokratik kurumların güçlendirilmesi amacıyla kullandığı fon, 40 milyon sterlinden 24 milyon sterline indirildi.

Kesinti, İngiltere’nin hem ülke içinde hem de yurt dışında ulusal güvenliğe yönelik öncelikli tehditlerle mücadele etmeyi amaçlayan Entegre Güvenlik Fonu’nun (ISF) bütçesinin daraltılması kapsamında yapıldı. Kararın, Başbakan Keir Starmer tarafından onaylandığı bildirildi.

Bu adım, Starmer’ın kısa süre önce Batı Balkanlar’ı “Avrupa güvenliğinin test edildiği bir pota” olarak tanımlamasının ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Söz konusu bölge; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ı kapsıyor.

“DESTEK ZAYIFLAMAMALI”

The Guardian’ın aktardığına göre, kesintilere sivil toplumdan tepki geldi. Batı Balkanlar’da faaliyet gösteren İngiliz sivil toplum kuruluşu Protection Approaches’ın Direktörü Kate Ferguson, Rusya’nın demokratik düzeni zayıflatmaya yönelik yöntemlerini çeşitlendirdiğini belirterek, “Bölgede Rusya kaynaklı yeni saldırganlık ve zararlı etki biçimleri güçlenirken, bu tehditlere karşı mücadele zayıflatılmamalı, aksine daha da güçlendirilmelidir” uyarısında bulundu.