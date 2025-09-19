İngiltere'den casuslara özel mesajlaşma uygulaması: Bugün İstanbul'da tanıtılacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere adına casusluk yapmak isteyenlerin kimlik gizliliğini koruyarak MI6 ile mesajlaşabileceği Sessiz Kurye platformunun faaliyete geçtiği bildirildi.



Terörizm ve İngiltere'ye karşı düşmanca tutum konusunda bildiklerini anlatmak isteyenlerin platformu kullanabileceği belirtilen açıklamada, platformun nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilerin MI6'nın YouTube hesabındaki videoda paylaşılacağı kaydedildi.

MUHBİRLERE TAVSİYELER



Açıklamada, "Rusya ve tüm dünyadaki potansiyel ajanlar için" kullanıma sokulan platforma girmek isteyen muhbirlere, özel bir internet tarayıcısını indirme, güvenilir bir VPN yükleme ve kendi adlarına olmayan bir telefon kullanma tavsiyesinde bulunuldu.

İSTANBUL'DA TANITILACAK



MI6 Başkanı Sir Richard Moore'un, Sessiz Kurye'yi bugün İstanbul'da tanıtacağı aktarılan açıklamada, MI6'nın, yeni ajanlar bulmak ve İngiltere'nin güvenliğini baltalamaya çalışanlarla mücadele kapsamında dark web ortamında resmen varlığını kurduğu belirtildi.

GOOGLE İLE ORTAKLIK KURULDU



Benzeri bir platforma Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, ABD ile İngiltere arasında güvenli iletişim için Google ile bir ortaklık kurulduğu bildirildi.

"TEHDİTLER ÇEŞİTLENİYOR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "Dünya değişirken karşı karşıya kaldığımız tehditler de çeşitleniyor. İngiltere'nin hasımlarının bir adım önünde olduğundan emin olmalıyız. Şimdi istihbarat teşkilatlarımızın çabalarını son teknoloji ile destekliyoruz. Böylece MI6, Rusya'da ve tüm dünyada yeni casuslar bulabilecek." ifadelerini kullandı.