İngiltere’den corona virüs raporu: Salgın 1 yıl daha sürebilir

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı corona virüs acil eylem planı basına sızdı.



İngiltere’de yayın yapan The Guardian gazetesi rapora ilişkin çarıpıcı detayları paylaştı.



Sağlık Bakanlığına göre Aralık 2019’da başlayan corona virüs (Covid-19) salgını ada ülkesinde 2021 yılının bahar aylarına kadar sürebilir.

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Rapora göre en kötü senaryoda 60 milyon insanın yaşadığı ülkenin yüzde 80’ine virüs bulaşabilir.



8 MİLYON KİŞİ HASTANELİK OLABİLİR



Hastalık nedeniyle ülkenin yüzde 15’ine denk gelen 8 milyon insanı hastanede tedavi görmesi gerelebilir.

Bakanlığın hazırladığı rapor ülkede tartışmalara neden oldu. Bazı uzmanlar raporun doğru olduğunu savunurken bazıları ise rakamların abartılı olduğunu düşünüyor.

SALGIN 6 BİN 500 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgınında ölü sayısı 6 bin 500’ü geçti. Vaka sayısı ise 170 bin üzerine çıktı.



İngiltere’de vaka sayısı son verilere göre bin 391 oldu. Ölü sayısı ise 35’e yükseldi. İngiltere salgının en fazla insanı etkilediği 10. ülke durumunda.



Ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock tedbirler kapsamında yaşlıların dört ay boyunca kendilerini izole etmelerini isteyebileceklerini söyledi.