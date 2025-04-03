İngiltere'den Hindistan'a giden uçak Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcunun rahatsızlanması üzerine acil iniş yapıldı.



Bunun üzerine uçak saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.



Uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alındı.



Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edildi, yolcular gümrüklü sahaya alındı.



Uçak şirketince yolcular için ek sefer planlandı.



Havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçaktaki incelemeler sürüyor.



Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.