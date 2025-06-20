İngiltere'den İran mesajı: Nükleer silah konusunda kararlıyız

ABD'yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, iki ülkenin "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği" konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Lammy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Orta Doğu'daki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Lammy, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN FIRSAT"

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı.

İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.

"KİMSENİN YARARINA OLMAYACAK"

David Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği'nden (AB) mevkidaşlarıyla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini söyledi.

Bakan Lammy, "Şimdi Orta Doğu'daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı."