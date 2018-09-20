İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran ile ilgili seyahat tavsiyesini güncelleyerek, İran vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarından bu ülkeye zaruri olmadıkça gitmemelerini istedi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İngiltere vatandaşlarının, özellikle de İngiltere/İran çifte vatandaşlığı bulunanların keyfi olarak gözaltına alınma riski var” ifadesi kullanılarak, İran’ın çifte vatandaşlığı tanımadığı, dolayısıyla da gözaltına alınan kişilere konsolosluk görevlilerinin erişimine izin vermediği kaydedildi.



Bakanlık, İngiltere’nin de İran’da gözaltına alınan çifte vatandaşlara konsolosluk desteği verme imkanlarının son derece kısıtlı olduğunu vurguladı.



Açıklamada, İran’da geçen yıl aralık, bu yıl ocak ve haziran aylarında düzenlenen toplumsal gösterilere de dikkat çekilerek, İngiltere vatandaşlarına yinelenmesi muhtemel bu tür gösterilerden uzak durması tavsiyesinde bulunuldu.



Afganistan sınırına 100 kilometreden, Irak sınırına da 10 kilometreden fazla yaklaşmamaları önerilen İngiltere vatandaşlarından, Sistan-Belucistan bölgesi ve Bam ile Jask arasındaki bölgeden de uzak durmaları istendi.



Nazanin Zaghari-Ratcliffe adlı İran asıllı İngiltere vatandaşı 2016'da İran'da "hükümeti devirmeye çalışmak" ve casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ratcliffe, geçen yıl sonbaharda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ratcliffe, ağustos ayında tahliye edilmiş ancak 3 gün sonra yeniden tutuklanmıştı.