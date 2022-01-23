İngiltere'den kritik 'Rusya' iddiası

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin Ukrayna'da Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğine dair bilgilerin olduğuna yer verildi.

Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev de bu görev için potansiyel aday olarak gösterildi. Aynı zamanda Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla da irtibat halinde olduğu aktarıldı.

RUSYA'DAN YALANLAMA



Bu iddialara Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiltere'nin 'Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim' iddialarını yalanlayarak, İngiliz Dışişlerini dezenformasyon yapmakla suçladı.