İngiltere'den kritik 'Rusya' iddiası

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığını iddia etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 08:42

İngiltere'den kritik 'Rusya' iddiası

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin 'da Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğine dair bilgilerin olduğuna yer verildi.

Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev de bu görev için potansiyel aday olarak gösterildi. Aynı zamanda Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla da irtibat halinde olduğu aktarıldı.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Bu iddialara 'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiltere'nin 'Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim' iddialarını yalanlayarak, İngiliz Dışişlerini dezenformasyon yapmakla suçladı. 

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