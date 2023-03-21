İngiltere'den Paludan'a izin yok

İngiltere’nin güvenlikten sorumlu kabine yetkilisi, Paludan’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Paludan, Wakefield kentinde Kuran yakma eylemi yapmak istediğini duyurmuştu.



Paludan şubatta, bu kente gelecek demokratik olmayan güçlere karşı mücadele edeceğini öne sürdü.



Aşırı sağcı siyasetçi, Ramazan ayının başladığı gün Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamıştı.



Geçen Şubat ayında İngiltere’nin kuzeyindeki bu kentte bir okulda, Kuran’a zarar verdikleri için dört öğrenci okuldan uzaklaştırılmıştı.



