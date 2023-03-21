İngiltere'den Paludan'a izin yok

İngiltere'de Kuran yakacağını duyuran aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın Ada'ya girişi yasaklandı.

İngiltere'den Paludan'a izin yok

’nin güvenlikten sorumlu kabine yetkilisi, Paludan’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Paludan, Wakefield kentinde Kuran yakma eylemi yapmak istediğini duyurmuştu.

Paludan şubatta, bu kente gelecek demokratik olmayan güçlere karşı mücadele edeceğini öne sürdü.

Aşırı sağcı siyasetçi, Ramazan ayının başladığı gün -ı Kerim yakacağını açıklamıştı.

Geçen Şubat ayında İngiltere’nin kuzeyindeki bu kentte bir okulda, Kuran’a zarar verdikleri için dört öğrenci okuldan uzaklaştırılmıştı.

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