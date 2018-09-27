İngiliz basınının ortaya attığı iddiayı İngiltere Savunma Bakanı Gavin Willimson da doğruladı.
Savunma Bakanı Willimson, şüpheli iki Rus vatandaşından Ruslan Borisov'un gerçek kimliğinin albay Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğu yönündeki iddiaları doğruladı.
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson sosyal medya mesajında, "Salisbury şüphelililerinden birinin bir Rus albayı olduğu ortaya çıktı, dava üzerinde çalışan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
İngilizler, iki şüphelinin Rus askeri istihbaratına bağlı ajanlar olduğunu iddia etmişti.
Rusya lideri Vladimir Putin ise şüphelilerin zehirlenme olayıyla ilgilerinin olmadığını söylemişti.
Rus televizyonlarına açıklama yapan iki şüpheli ise iddiaları yalanlamış ve katedral gezmek için gittiklei kentte tesadüfen bulunduklarını savunmışlardı.