İngiltere'den Rus hapishanesine Navalni yaptırımı

İngiltere, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin öldüğü ceza kolonisini yöneten 6 Rus hapishane yöneticisinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.



Yaptırım uygulanan kişilerin İngiltere'ye seyahat etmeleri de yasaklanacak.



Batılı liderler, Navalni'nin ölümüyle ilgili tüm suçun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililere ait olduğunu iddia ediyor.



İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, "Navalni'ye yapılan acımasız muamelenin sorumluları hiçbir yanılgıya kapılmamalı. Onları yargılayacağız" dedi.



İngiliz hükümeti ayrıca Navalni'nin naaşının derhal ailesine teslim edilmesi ve kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması yönünde çağrıda bulundu.



İngiltere'den gelen çağrı, Navalni'nin beş gündür oğlunun cenazesini almaya çalıştığını ancak nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen annesinin benzer çağrılarını destekliyor.

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