İngiltere’den Rusya uyarısı: “Bizimle savaştalar ve ABD artık güvenilir bir müttefik değil”

İngiltere’nin stratejik savunma değerlendirmesini kaleme alan üç yazardan biri olan Fiona Hill, Rusya’nın İngiltere ile savaşta olduğunu ve Donald Trump’ın başkanlığındaki ABD’nin artık güvenilir bir müttefik olmadığını söyledi. Hill, İngiltere hükümetine daha birleşmiş ve dirençli bir hal alarak tehditlere karşı durma uyarısında bulundu.



The Guardian gazetesine röportaj veren Gill, “Oldukça büyük bir zorluğun içindeyiz” diyerek İngiltere’nin Vladimir Putin’in Rusya’sı ile Donald Trump’ın ABD’si arasında sıkışmış olduğuna işaret etti.



“MOSKOVA, SAVAŞI BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR”



59 yaşındaki Hill, İngiltere’deki İşçi Partisi hükümeti tarafından eski NATO genel sekreteri Lord Robertson ve emekli general Richard Barrons ile birlikte stratejik savunma değerlendirmesini hazırlamakla görevlendirilmişti. 30 yılı aşkın süre boyunca ABD’de yaşayan ve İngiltere-ABD çifte vatandaşı olan Hill, bu görevi kabul etmekten mutluluk duyduğunu çünkü küresel meselelerde çok önemli bir noktada olunduğunu söyledi.



Rusya’nın hasımlığı muhtemelen tahmin etmedikleri şekillerde sertleştirdiğine dikkat çeken Hill, Moskova yönetiminin Ukrayna savaşını “tüm Avrupa’da egemen bir askeri güç olmak adına” bir başlangıç noktası olarak gördüğü yorumunda bulundu.



“PUTİN, BUNU BİR VEKALET SAVAŞI OLARAK GÖRÜYOR”



Bu uzun vadeli çabası kapsamında Rusya’nın İngiltere’ye halihazırda farklı şekillerde tehlike oluşturduğu gözleminde bulunan dış politika uzmanı, bu tespitine gerekçe olarak “zehirlemeleri, suikastları, sabotaj operasyonlarını, her türlü siber saldırı ve nüfuz operasyonlarını” gösterdi.



Hill, tüm bunlara dayanarak “Rusya, bizimle savaşta” sonucuna vardı. İlk olarak 2015 yılında benzer bir uyarıda bulunduğunu belirten uzman, Kırım’ın işgal ve ilhakı üzerine Clifford Gaddy ile birlikte Putin hakkında kaleme aldıkları kitabın revize edilmiş versiyonuna işaret etti.



“Putin Batı’ya savaş açtı, demiştik” diye konuşan Hill, o dönemde diğer uzmanların kendileriyle aynı fikirde olmadığını anlattı. Hill’e göre, Rusya, o zamandan bu yana yaşanan olaylarla birlikte, söz konusu savaşı açtığını gözler önüne serdi ancak Batı buna dikkat etmedi. Hill, Putin’in Ukrayna’daki savaşı ABD ile bir vekalet savaşı olarak gördüğünü, Çin, Kuzey Kore ve İran’ı da katılmaya bu şekilde ikna ettiğini savundu.



Putin’in Ukrayna konusunun ABD ile ilişkilerden ayrıştırılmış olduğuna inandığını aktaran uzman, Trump’ın silah kontrol anlaşması ve iş yapmak için Putin ile ayrı bir ilişki içinde olmak istediğini sözlerine ekledi.



“ABD’NİN ASKERİ ŞEMSİYESİNE GÜVENEMEYİZ”



Söz konusu savunma olduğunda İngiltere’nin ABD’nin “askeri şemsiyesine” güvenemeyeceğinin altını çizen Hill, bunun en azından daha önce olduğu şekliyle mümkün olmadığını kaydetti.



Hill’in de yazarlarından olduğu stratejik savunma değerlendirmesinde de İngiltere’nin küresel güç dengeleri ve yapıları konusunda uzun süredir sahip olduğu varsayımların artık kesin olmadığı tespitine yer verilmiş, bu, “Trumpizm”in dış politika kesinliklerini ne kadar çok ve ne kadar hızlı etkileyebileceğine dair İngiltere hükümet belgelerinde nadir görülen bir tespit olarak kayıtlara geçmişti.



Fiona Hill, Trump’in ilk döneminde Beyaz Saray’ın baş Rusya danışmanı olarak görev almıştı.

