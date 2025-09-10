İngiltere'den Rusya'ya mesaj: "Putin üzerindeki baskı artacak"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlanana kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Starmer, İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında Polonya hava sahasını ihlaline değindi.



Başbakan, olayın ardından bu sabah Polonya Başbakanı Donald Tusk ile telefon görüşmesi yaptığını ve İngiltere'nin Polonya'ya desteğini açıkça belirttiği aktardı.



Ukrayna'ya verilen destekte de kararlı olduklarını vurgulayan Starmer, "Ortaklarımızla ve Gönüllüler Koalisyonu'nun liderliği aracılığıyla, adil ve kalıcı barış sağlanana kadar Putin üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

"İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISI EGEMENLİK İHLÂLİ"

Starmer, İsrail'in dün Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı da yorumladı.



Starmer, "İsrail'in Doha'da gerçekleştirdiği saldırıları kınıyorum. Bu saldırılar Katar'ın egemenliğini ihlal etmektedir. İngiltere ve birçok müttefikimizin taahhüt ettiği barışı sağlamaya hiçbir katkısı yoktur" dedi.

Starmer, dünkü saldırının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak Al Sani'nin saldırıya rağmen ateşkes ve iki devletli çözüme yönelik diplomasi alanındaki çalışmalarına devam edeceklerini açıkça belirttiğini aktardı.



Bu konuda Al Sani ile aynı görüşte olduğunu ve bu nedenle pazartesi günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Londra'da bir araya geldiğini belirterek "Bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğim. İsrail'in eylemlerini kınadığımızı açıkça belirteceğim. Ayrıca, yardımlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini de açıkça belirteceğim" diye konuştu.

