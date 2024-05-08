İngiltere'den Rusya'yı Avrupa'nın enerji pazarından çıkaracak hamle

İngiltere, Rusya'yı Avrupa'nın enerji pazarından çıkarmak ve yeni nesil nükleer enerji tesislerine yakıt sağlamak amacıyla Avrupa'nın ilk yüksek ayarlı düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretim tesisini kuruyor. 2031'e kadar ihracat veya yurt içi kullanıma hazır şekilde yakıt üretmesi hedeflenen tesise 196 milyon sterlin yatırım yapılacak.

İngiltere'den Rusya'yı Avrupa'nın enerji pazarından çıkaracak hamle

, yeni nesil nükleer enerji tesislerine yakıt sağlamak amacıyla Avrupa'nın ilk yüksek ayarlı düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretim tesisi için 196 milyon sterlin yatırım yapacak.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, halihazırda 'nın hakim olduğu HALEU pazarında, yurt içi ve yurt dışındaki nükleer enerji santrallerine yakıt tedarik etmeyi amaçlıyor.

TESİSİN 2031'E KADAR YAKIT ÜRETMESİ HEDEFLENİYOR

Bu kapsamda hükümet, uluslararası bir şirket olan Urenco'ya HALEU tesisi kurması için 196 milyon sterlin kaynak sağlayacak. Söz konusu tesisin 2031'e kadar ihracat veya yurt içi kullanıma hazır şekilde yakıt üretmesi hedefleniyor.

AVRUPA'DA BİR İLK

Avrupa'da bu alanda ilk olma özelliği taşıyan ve ülkenin kuzey batısındaki Cheshire'da kurulacak tesiste 400 yüksek vasıflı istihdam oluşturulması planlanıyor.

SUNAK: RUSYA'YI ENERJİ PAZARININ DIŞINA İTMEK İÇİN SON ADIM

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'yı Avrupa'nın enerji pazarından çıkarmak için uranyum zenginleştirme tesisi kurmanın şart olduğunu belirterek, "Rusya çok uzun bir süredir bu güçlü nükleer yakıtın tek tedarikçisi ve bu onu enerji pazarının tamamen dışına itmek için atılacak son adım." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar dört katına çıkarmayı ve nükleer enerjide son 70 yılın en büyük genişlemesini hedeflediği planını daha önce açıklamıştı.

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