İngiltere'den savunma atılımı: Altı yeni savaş gemisi inşa edilecek

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiltere’nin savunma harcamalarındaki artışın bir kısmının Kraliyet Deniz Piyadeleri için altı yeni savaş gemisi siparişine yönlendirileceğini açıkladı.



Çok Rollü Destek Gemileri İngiltere'de inşa edilecek ve geleceğin savaşları için İngiltere'nin amfibi özel harekat komando gücünün güçlendirilmesine yardımcı olacak.



Hükümet 2022 yılında Kraliyet Deniz Piyadeleri için yeni gemiler inşa edeceğinin sinyalini vermişti.



Shapps BBC'ye verdiği demeçte, “Bu artık yapabileceğimiz bir şey çünkü para savunmaya taahhüt edildi” diye konuştu.

Ayrıca Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin mevcut saldırı gemileri HMS Albion ve HMS Bulwark, 2033-2034 yıllarında planlanan hizmet dışı kalma tarihlerinden önce hurdaya çıkarılmayacak.

SAVUNMA KUVVETLERİNE 28 YENİ GEMİ YOLDA



Altı yeni gemi, İngiltere'nin deniz kuvvetleri için inşa edilmekte olan ya da proje aşamasında olan 28 gemi ve denizaltıdan oluşan bir programın parçası.



Shapps, inşa edilecek altı yeni geminin, “İngiliz gemi inşası için Altın Çağı” temsil ettiğini söyledi.



İngiltere'nin en büyük askeri yüklenicisi BAE Systems ve bir başka İngiliz savunma şirketi Babcock, bu 28 geminin inşasında yer alan şirketler arasında.