İngiltere'den Türkiye kararı

Son dakika haberi! Açıklamayı Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptı. 17 Mayıs'tan itibaren uluslararası seyahatlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Bunun için de seyahat listesi yayınladı.



Türkiye bu listede zorunlu karantina uygulamasının gerektiği ülke olarak yer alıyor. Buna göre Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.



Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler de bu kırmızı listede.



Ulaştırma Bakanı, ülkesinin, 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Bakan, "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli" ifadelerini kullandı.

Portekiz, İsrail, Yeni Zelanda, Avustralya ve Singapur ise yeşil listedeki ülkeler.



İngiltere; bu ülkelere yönelik karantina uygulamayacak.

