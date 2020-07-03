İngiltere'den Türkiye'ye muafiyet

Corona virüs salgını sonrası ülkeler normalleşmeye devam ediyor.



İngiltere'den Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir haber geldi.

İngiltere, corona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye’ye muafiyet verdi.



İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. Söz konusu 59 ülke vatandaşları, 10 Temmuz'dan tibaren İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Tm listesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.