İngiltere’den Ukrayna’ya 30 bin drone

Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen 25. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katılan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere ve Letonya liderliğindeki bir uluslararası koalisyonun Ukrayna’ya 30 bin dron tedarik edeceğini açıkladı. Healey, "Ukrayna halkının sarsılmaz cesareti dünyaya ilham vermeye devam ediyor. 50’den fazla ülkenin bir araya geldiği bu toplantı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e uluslararası toplumun Ukrayna’ya desteğine ilişkin net bir mesaj gönderiyor” ifadelerini kullandı.



Healey, "İngiltere’nin savunması Ukrayna’dan başlar. Ukrayna’ya askeri destek sağlamak, hem İngiltere'nin ulusal güvenliğini hem de Avrupa’daki istikrarı desteklemek için hayati önem taşımaktadır" dedi.



Healey, ayrıca İngiltere tarafından yönetilen ve Ukrayna’ya hava savunma sistemi ve topçu sistemleri gibi öncelikli sistemlerin tedarikini üstlenen Ukrayna Uluslararası Fonu’nda toplanan miktarın 1,3 milyar sterlini aştığını açıkladı.



İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen yılın başında kurulan uluslararası koalisyonun Ukrayna’ya teslim edilmek üzere 55 milyon dolar değerinde 30 bin dron siparişi verdiği ifade edilerek, dronların Ukrayna’ya ne zaman teslim edileceğine ilişkin bilgi verilmedi.



Ukrayna’ya tedarik edilecek 30 bin insansız hava aracının finansmanının İngiltere, Danimarka, Hollanda, Letonya ve İsveç tarafından sağlanacağı kaydedildi. Yeni insansız hava araçlarının son teknoloji ve pilot görüşlü (FPV) olacağı ve Rusya’nın saldırılarına karşı yardımcı olacağı belirtildi.



Yeni insansız hava araçlarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus hava savunma sistemlerini aşarak düşman mevzilerini ve zırhlı araçlarını hedef alacak manevralar yapmasına imkan sağlayacağı da ifade edildi.



Öte yandan, İngiltere’de geçtiğimiz yıl temmuz ayında iktidara gelen İşçi Partisi yönetimi, 2030’a kadar Ukrayna’ya her yıl 3 milyar sterlin askeri yardım sağlamaya devam etme taahhüdünde bulunmuştu.