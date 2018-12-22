İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ve Ukraynalı mevkidaşı Stepan Poltorak, HMS Echo'nun demirlediği Odessa Limanı'nda bir araya geldi.
Burada bir açıklama yapan Williamson, Rus düşmanlığı ile karşı karşıya kaldığı sürece Kiev'e destek vereceklerini söyledi.
Williamson, "Karadeniz bir Rus denizi değil, uluslararası bir deniz" ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanı da İngiltere'nin jestini minnetle karşıladıklarını söyledi.
Moskova yönetimi geçen ay Kerç Boğazı yakınlarındaki Ukrayna gemilerine silahlı müdahalede bulunmuş, 3 gemideki 24 personeli gözaltına almıştı.
Ukrayna ise olaydan sonra savaş moduna geçmişti. Ülkede sıkıyönetim ilan edilmişti.