İngiltere’den Ukrayna’ya her yıl askeri destek sözü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Kiev’e yaptığı ikinci ziyaretinde Ukrayna’ya 3 milyar poundluk askeri yardım paketini açıkladı. Bakan Cameron, bu miktardaki desteğin "ihtiyaç duyulduğu sürece her yıl" verileceğini taahhüt etti.

İngiltere’den Ukrayna’ya her yıl askeri destek sözü

Dışişleri Bakanı David Cameron, dün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Denys Shmyhal ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Cameron görüşmede İngiltere’nin bugüne kadar ki en büyük desteği olan 3 milyar poundluk "çok yıllı" askeri paketini açıkladı.

Cameron, İngiltere’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2.5’ini savunmaya harcayacağını vurgulayarak Ukrayna’nın ihtiyacı olduğu sürece bu miktarı yenileceğini taahhüt etti.

YERLİ MÜHİMMAT ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKACAK

İngiltere Dışişleri Bakanlığı görüşmeye istinaden yaptığı açıklamada, İngiltere’nin gelecek 10 yılda 10 milyar pound daha yatırım yaparak yerli mühimmat üretimini iki katına çıkarmayı planladığını vurguladı.

Bakan Cameron görüşmede “Ukrayna'nın kazanmak için neye ihtiyaç duyuyorsa sağlamak için hepimiz adım atmalıyız. Çok yıllı askeri finansmanımız, silah sağlama, Ukrayna'nın enerji altyapısını korumaya ve onarmaya yönelik hayati desteğimizle İngiltere, Ukrayna'nın yanındadır ve biz de ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız” dedi.

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