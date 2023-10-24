İngiltere'den vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" çağrısı

ABD'nin Lübnan'a seyahat uyarısının ardından İngiltere'den de benzer bir uayrı geldi.

İngiltere, Lübnan'da durumun istikrarsız olduğunu ve kötüleşebileceğini belirterek vatandaşlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan güncel seyahat uyarısında, "Lübnan'da durum istikrarsız ve hızlıca kötüye gitme potansiyeli bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Bu ülkede bulunan İngiliz vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısında, "Ticari seferler bulunuyorken ayrılmanızı öneriyoruz." denildi.



Uyarıda ayrıca, şunlar kaydedildi:



"Yolculuk öncesi uçuş durumunuzu kontrol edin. Seyahat belgelerinizin geçerli olduğundan emin olun. Sizi acil bir durumda tahliye edemeyebiliriz."

İgiltere, 10 Ekim'de yayımladığı seyahat uyarısında "Lübnan'a zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini, Litani Nehri'nin güneyindeki yerlere ise hiçbir şekilde seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 30 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, 1'i gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.



Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

