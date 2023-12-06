İngiltere'den yeni göçmen planı

İngiltere, göçmenleri durdurmaya yönelik radikal adımlar atmaya devam ediyor. Başbakan Rishi Sunak göçü azaltma sözü verirken, İngiltere, daha önce imzalanan anlaşmanın yasalara uygun bulunmaması sonrası Ruanda'yla yeni bir göçmen anlaşmasına imza attı.



İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Ruanda'nın başkenti Kigali'de mevkidaşı Vincent Biruta ile bir araya geldi. Cleverly ve Biruta, yeni göçmen anlaşmasını imzaladı.



İngiltere mahkemesi tarafından yasaya uygun bulunmayan göçmen planını yeniden değerlendiren taraflar, anlaşmanın genişletildiğini ve dile getirilen kaygıların giderildiğini duyurdu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için hem İngiltere hem de Ruanda meclisi tarafından onaylanması gerekiyor.



Avrupa'ya kaçmak isteyen göçmenler denize atıldı: 4 ölü Haberi Görüntüle Yeni anlaşmayla, Ruanda'ya gönderilen göçmenlerin hayatlarını ya da özgürlüklerini tehdit edecek üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri önleniyor. Ayrıca bireylerin şikayetlerini doğrudan iletebilmelerini sağlayacak bir izleme komitesi de hazır bulunacak.



Ruanda, sınır dışı edilen kişilerin barınma ve bakım masraflarının karşılanması için 140 milyon pound tutarında bir ödeme aldı.



İngiltere, geçen sene hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında ülkeye illegal yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı. Afrika ülkesine 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise AİHM kararıyla durdurulmuştu.

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