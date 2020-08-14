İngiltere'den yeni karantina kararı

Avrupa'da corona virüs salgınında en fazla can kaybı görülen İngiltere, yurt dışından ülkeye gelenlere yeni bir karantina uygulama kararı aldı.



Karantina kararını İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Twitter hesabından duyurdu.

İngiliz Bakan Fransa, Hollanda, Monaco, Malta, Turks ve Caicos Adaları ile Aruba'dan İngiltere'ye geleceklerin cumartesi gününden itibaren kendilerini 14 günlük karantinaya almaları gerekeceğini söyledi. Bu ülkelerdeki enfeksiyon oranının artması sonucu kararın alındığını belirtti.

İngiltere'nin karantina kararına Fransa'dan tepki gecikmedi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Baptist Cebbari İngiltere'nin kararına aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

İngiliz mevkidaşıyla görüştüğünü söyleyen Fransız Bakan, karşılıklı olarak girişlerde gerekli tüm sağlık protokollerini devreye sokarak, koruma önlemlerini iki taraf için de en üst seviyeye getirmeyi istediklerini söyledi.

İNGİLTERE'DE CORONA VİRÜS DENEYİ