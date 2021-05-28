İngiltere'den Johnson and Johnson aşısına onay

İngiltere Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu'nun (MHRA) tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladığını belirtti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, "Bu aşı, Birleşik Krallık'ın son derece başarılı aşılama programına bir başka destek" ifadelerini kullanırken, "Şu anda insanları bu korkunç virüsten korumaya yardımcı olmak için onaylanmış dört güvenli ve etkili aşıya sahibiz" dedi.

Bugüne kadar uygulanan aşıların 13 binden fazla kişinin hayatını kurtardığını belirten Hancock, "Johnson and Johnson aşısı bu yıl içerisinde yapmayı planladığımız takviye aşı programında etkili bir rol oynayacak" dedi.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 66

ABD merkezli Sağlık Hizmetleri Kuruluşu Johnson & Johnson tarafından geliştirilen ve tek doz olarak uygulanan aşının orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlenmesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Şirkete göre, tek dozluk aşının ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engellediği bildirildi.