İngiltere’de "saldırı planı" iddiası: 7’si İranlı 8 şüpheli gözaltında

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Metropolitan Polisi, terörle mücadele polislerinin yedisi İran vatandaşı olmak üzere sekiz erkeği iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını duyurdu.



Buna göre, 3 Mayıs Cumartesi günü, yaşları 29 ile 40 arasında değişen, dördü İranlı olmak üzere beş şüpheli “belirli bir tesisi” hedef almak için plan yaptıkları iddiasıyla, “terör suçu” şüphesiyle gözaltına alındı. Beşinci şüphelinin hangi ülkenin vatandaşı olduğu ise açıklanmadı. Polis, yedisi İranlı toplam sekiz kişinin gözaltına alındığını aktardı.



“TESİSE SALDIRI PLANI” İDDİASI



Polisin açıklamasına göre, gözaltı işlemleri, Swindon, güney Londra, Stockport, Rochdale ve Manchester’da yapıldı. Polis, hedef alınacağı belirtilen tesisin yetkilileri ile temas halinde oldukları bilgisini verdi. Söz konusu tesis hakkında “operasyonel sebeplerden ötürü” başka bilgi verilmedi.



Londra polisinin Terörle Mücadele Birimi’nin başındaki Dominic Murphy, saldırı planının arkasındaki olası saik ile bu konuyla bağlantılı olarak kamuoyuna yönelik herhangi başka bir tehdidin olup olmadığı konusunda soruşturma yürütüldüğü bilgisini verdi. Londra’daki İran Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.



MI5 BAŞKANI, İRAN’A İŞARET ETMİŞTİ



İngiltere’nin iç istihbaratı MI5’ın başındaki Ken McCallum, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, yetkililerin “2022 yılından bu yana Birleşik Krallık vatandaşları ve ülkede ikamet eden kişilere potansiyel olarak ölümcül tehdit oluşturan 20 Tahran destekli plana müdahale ettiklerini” söylemişti.

