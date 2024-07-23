İngiltere ile Galler'de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet "ulusal acil durum" haline geldi

Polis, İngiltere ve Galler'de, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, günde yaklaşık 3 bin suçun kaydedildiği “ulusal bir acil durum” olduğu uyarısında bulundu.



İki kolluk kuvveti tarafından yaptırılan çalışmada, her yıl her 12 kadından en az birinin mağdur olacağı tahmin edilirken, kesin sayının çok daha yüksek olması bekleniyor.



Kıdemli polis şefi Maggie Blyth, rapora eşlik eden yorumlarında “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ulusal bir acil durumdur” dedi.



Çalışma, 2022-2023 yıllarında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 1 milyondan fazla şiddet suçunun polis tarafından kaydedildiğini ortaya koydu.



Bu suçlar, Nisan 2022 ile Mart 2023 arasında İngiltere ve Galler'de dolandırıcılık hariç, polis tarafından kaydedilen tüm suçların beşte birinden biraz daha azını oluşturuyor.



AİLE İÇİ İSTİSMAR VAKALARI

Raporda, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin 2018-2019 ile geçen yıl arasında yüzde 37 arttığı ve aile içi istismarın polis desteğine yönelik en büyük taleplerden biri olduğu belirtildi.



Araştırmaya göre İngiltere ve Galler'deki her 20 yetişkinden biri ya da 2,3 milyon kişi, her yıl kadınlara ve kız çocuklarına karşı işlenen suçların faili olacak.

Blyth, “Bunlar ihtiyatlı tahminler, çünkü birçok suçun bildirilmediğini biliyoruz ve polislikte genellikle buzdağının sadece görünen kısmını görüyoruz” dedi.



"SALGIN BOYUTUNA ULAŞTI"

İki ülkede kadınlara yönelik şiddetin “salgın boyutlarına ulaştığı” uyarısında bulundu ve “bunalmış” ceza adaleti sistemine hükümet müdahalesi çağrısında bulundu.



Rapora göre çocuklara yönelik cinsel istismar ve sömürü suçları 2013 ile 2022 yılları arasında yüzde 435 oranında artarak 20 binden yaklaşık 107 bine yükseldi.



SUÇLULARIN ORTALAMA YAŞI 15

Raporda dikkat çeken bir başka ayrıntı da yer aldı.

Suçluların giderek gençleştiği ve şüphelilerin ortalama yaşının 15 olduğu belirtildi.



Rapor, takip ve tacizin internet bağlantılı suçların yüzde 85'ini oluşturduğunu kaydetti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen yıl şubat ayında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti, kamu güvenliğine yönelik ulusal bir tehdit olarak ilan etti.



Geçtiğimiz yıl 4 bin 500'den fazla yeni memur tecavüz ve cinsel suçları soruşturmak üzere eğitilirken, rapor Aralık 2022'den Aralık 2023'e kadar yetişkinlere yönelik tecavüz suçlamalarında yüzde 38'lik bir artış olduğunu bildiriyor.

