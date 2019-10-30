İngiltere'nin AB'den çıkışı 70 milyar sterline mal olabilir

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (NIESR) açıklamasında, Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) 2029'da yaklaşık yüzde 3,5 düşebileceği ve çıkışın ülke ekonomisine maliyetinin 70 milyar sterlini bulabileceği kaydedildi.

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AP - Anadolu Ajansı 30.10.2019 - 20:52

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının, ülke ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin mevcut şartlarda AB'den ayrılması halinde İngiliz ekonomisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) 2029'da yaklaşık yüzde 3,5 düşebileceği ve çıkışın İngiliz ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği kaydedildi.

"İngiltere'nin ekonomik görünümü, dikkate değer ekonomik ve politik belirsizlikler tarafından gölgelenmiş durumda. Ekonomik görünüm kritik şekilde İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından kurulacak ticaret ilişkilerine bağlı olacak" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yavaşlayan küresel talebin yerel ekonomik belirsizlikleri artırdığı ortaya konuldu.

Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin 2019 ve 2020 yıllarının sonunda yüzde 1,5 büyüyebileceği tahmini paylaşıldı.

ERKEN SEÇİM TARİHİ DÜN BELLİ OLDU

Dün İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel seçim kararı almış, AB ise İngiltere'nin talebi üzerine Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine onay vermişti.

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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