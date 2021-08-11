İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı, Rusya’ya nakit para karşılığında casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Savcılık memurlarının 10 Ağustos'ta Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan David S'yi yakaladığı ifade edildi.



Açıklamada, Potsdam'daki evinde ve iş yerinde arama yapılan David S'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

"BİLİNMEYEN MİKTARDA" NAKİT PARA ALDI



David S'nin Kasım 2020'den bu yana "bilinmeyen miktarda" nakit para karşılığında Rus istihbaratına casusluk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının gizli belgeleri Rus gizli servisine verdiği kaydedildi.



Açıklamada, operasyonun İngiliz makamlarının bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.



DALIŞ SIRASINDA YUNUS SÜRPRİZİ