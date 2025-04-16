İngiltere'nin en tehlikeli katili: 17 bin gün cam hücrede yaşadı!

İngiltere'nin en uzun süre tutuklu kalan mahkumu, ailesinin sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirmesi üzerine açlık grevine son verdi.



Bir zamanlar ceza sistemindeki en tehlikeli mahkum olarak görülen 71 yaşındaki Robert Maudsley, gardiyanların PlayStation'ını ve televizyonunu almasının ardından yemek yemeyi reddediyordu.



Ailesinin aktardığına göre Maudsley artık açlık grevini sonlandırdı ve tekrar yemek yemeye başladı.

17 BİN GÜN BOYUNCA KİLİTLİ KALDI



Diğer mahkumlar tarafından "Yamyam Hannibal" olarak adlandırılan katil, The Mirror'a hücresinde neredeyse 17 bin gün boyunca tek başına kilitli kaldığını anlattı.



Tek başına hücrede kalma konusunda dünya rekorunu elinde tutuyor ve yaklaşık 46 yıldır hapishane nüfusunun geri kalanından ayrı tutuluyor.



Maudsley, 30 yaşındaki çocuk tacizcisi John Farrell'ı öldürdüğü için 1974'te hapse girdi. Hapishanedeyken tecavüzcü ve pedofil olduğuna inandığı üç adamı öldürdü.

"DİRİ DİRİ GÖMÜLMEK GİBİ"



1983'ten beri günde 23 saatini bir cam hücrede geçiren Maudsley, bunu "bir tabutta diri diri gömülmeye" benzetiyor.



1983'te, berberler de dahil olmak üzere hapishane personeli onu yalnız görmeyi reddettikten sonra, Wakefield'da özel bir hücre inşa edildi.

KENDİ CANINA KIYMAK İÇİN SİYANÜR İSTEDİ



Maudsley yazdığı bir mektupta, "Hapishane yetkilileri beni bir sorun olarak görüyor. Çözümü ise beni hücre hapsine atmak, anahtarı atmak ve beni diri diri beton bir tabuta gömmek oldu. Deli ya da kötü olmam onlar için önemli değil. Cevabı bilmiyorlar ve umursamıyorlar, yeter ki gözden ve akıldan uzak kalayım." ifadelerini kullanmıştı.



2000 yılında tecritten çıkarılmak için başvuruda bulunmuş ve The Times gazetesine yazdığı bir dizi mektupta, kendi canına kıyabilmek için siyanür hapı verilmesini istemişti.



Ayrıca İngiltere'nin en yalnız mahkumunun yüksek IQ'ya sahip olduğu, klasik müziği, şiiri ve sanatı sevdiği söyleniyor.