İngiltere'nin en zengin ailesine istismar hapsi

İngiliz ve İsviçre pasaportları bulunan Hint asıllı iş insanı Prakash Hinduja, eşi, oğlu ve gelini, evlerindeki işçilere kötü davranmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

İnsan kaçakçılığından beraat eden, 37 milyar sterlin servete sahip aile, çarpıcı bir kararla istismar suçundan mahkum edildi.



Prakash Hinduja ve eşi Kamal dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılırken, oğulları Ajay ve eşi Namrata da dört yıl hapis cezası aldı.

BODRUMDA YERDE YATTILAR

Kamal Hinduja, eşi, oğlu ve gelini, işçilerin pasaportlarına el koymak, dışarı çıkmalarını yasaklamak ve günde 18 saate kadar çalıştırmak gibi bir dizi istismardan ötürü hüküm giydi.

Savcılar, evde çalıştırılan Hint asıllı işçilerin çok az, ya da hiç tatil yapmadığını, Hinduja ailesinin verdiği davetler sırasında geç saatlere kadar çalıştırıdığını, işçilerin bodrum katında, bazen yerdeki bir şilte üzerinde uyuduğunu ve Kamal Hinduja'nın evde bir tür "korku iklimi" yarattığını ifade ettiler.

Dava dosyasyında ayrıca, işçilerin çoğunlukla okuma yazma bilmeyen Hintlilerden oluştuğu ve ücretlerini İsviçre frangı olarak değil, Hint Rupisi olarak aldıkları ve bu paraların İsviçre'den erişimlerinin olmadığı Hint bankalarına yatırıldığı da yer aldı.

Çalışanların aylık kazancı 220 ila 400 İsviçre Frangı (8.080 ila 14.694 Türk Lirası) olduğu belirtildi. Bu ücretler, ülkedeki benzer işler için alınabilecek ortalama ücretin oldukça altındaydı.

HİÇBİR DURUŞMAYA KATILMADILAR

Cenevre'de görülen davada, savcı Yves Bertossa, 78 yaşındaki Prakash Hindujah ve 75 yaşındaki eşi Kamal Hindujah için 5,5 yıl hapis cezası istemişti. İki sanık ise sağlık durumlarını gerekçe göstererek hiçbir duruşmaya katılmadı.

Savcı kapanış konuşmasında aileyi, güçlü işveren ile savunmasız çalışan arasındaki "asimetrik durumu" para tasarrufu amacıyla kötüye kullanmakla suçladı.



Hinduja ailesinin avukatı ise davayı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

