İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının koşulu Hamas'sız Gazze

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de savaş sonrasına ilişkin tartışmalar sürerken İngiltere, iki devletli çözüme ilişkin açıklama yaptı.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, dün Lübnan'a yaptığı ziyarette, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini bildirdi.



Associated Press'e konuşan bakan Cameron, "Filistin halkının gelecekte kendi devletine sahip olmasının, uzun vadede bölgenin barış ve güvenliği için şart olduğunu" söyledi.

Buna göre ilk adımda çatışmalara ara verilmesi gerektiğini belirten Cameron, verilecek aranın "kalıcı, sürdürülebilir bir ateşkese" dönüşeceğini ifade etti.



İngiliz bakan, Filistinli örgüt Hamas'ın Gazze'den çıkmasının, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma konusunda ön koşulu olduğuna dikkat çekti ve "7 Ekim'in sorumluları hala Gazze'yi kontrol ederken iki devletli çözüme ulaşılamaz" dedi.



Cameron ayrıca Lübnan-İsrail sınırındaki tansiyonu düşürmek için bir plan önereceklerini ve İngiltere'nin, Lübnan ordusunu daha fazla sınır güvenliği faaliyetinde bulunma konusunda eğiteceğini kaydetti.





