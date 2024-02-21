İngiltere'nin füze testi başarısız oldu: Savunma Bakanı'nın yanına düştü!

İngiltere'nin nükleer denizaltısı HMS Vanguard'dan yapılan Trident füzesi test atışının başarısızlıkla sonuçlandı. Füzenin, Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da içinde olduğu denizaltının yanına düştüğü iddia edildi.

İngiltere'nin füze testi başarısız oldu: Savunma Bakanı'nın yanına düştü!

Sky News'ün bir Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre, 30 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yapılan test atışı sırasında "anormallik" yaşandı.

Sözcü, nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip Trident füzesinin deneme atışının başarısızlığına rağmen 'nin nükleer caydırıcılığının güvenli ve etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek ulusal güvenlik konusu olduğu için daha fazla detay paylaşamayacaklarını ifade etti.

İngiltere'nin "nükleer silah" başarısızlığı

İngiltere'nin "nükleer " başarısızlığı

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The Sun gazetesine konuşan bir yetkili, füzenin ateşlendikten hemen sonra denizaltının yanına düştüğünü söyledi.

The Sun ayrıca olay yaşandığında Savunma Bakanı Shapps'ın da denizaltında bulunduğu bilgisini paylaşırken anormalliğin birinci aşamada yer alan iticilerin ateşlenmemesinden kaynaklandığını bildirdi.

İngiltere'nin denizaltıdan Trident füzesi atış denemesi 2016'da da başarısız olmuş, füze belirlenen alanın dışındaki noktaya düşmüştü.

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