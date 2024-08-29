İngiltere'nin gençleri Avrupa'nın geri kalanına göre daha mutsuz

Gençler hakkında araştırmalar yürüten Children's Society, İngiltere'de bir araştırma yaptı.

Araştırmada, İngiltere’de 15 yaşındaki gençlerin yaşam memnuniyetinin Avrupa'daki diğer ülkelere göre daha düşük olduğu kaydedildi.



Durumun, İngiliz gençler için “mutluluk durgunluğu” olarak tanımlandığı belirtildi.

Children's Society tarafından yapılan analiz, İngiltere’nin, 27 ülke arasında yaşam memnuniyeti açısından Avrupa sıralamasında en altta yer aldığını ortaya koyuyor.

Ülkede, 15 yaşındakilerin yüzde 25'i düşük yaşam memnuniyeti bildirirken, aynı yaştaki Hollandalı çocukların yüzde 7'sinin bu oranın ankete katılan ülkeler arasında en düşük seviyede olduğunu belirtildi.



Dezavantajlı geçmişe sahip çocuklar gibi İngiliz kız çocukları da bu durumdan özellikle etkilenirken, gıda yoksulluğu da düşük refah rakamlarının ardındaki önemli bir neden olarak vurgulandı.



“ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR’’



Children's Society'nin CEO'su Mark Russell, araştırmanın sonucunu, “Alarm zilleri çalıyor" sözleriyle tanımladı.

Rapora göre, 2021-2022'de 10-15 yaş arası çocukların bir bütün olarak hayatlarından, arkadaşlarından, dış görünüşlerinden, okullarından ve okul ödevlerinden duydukları mutluluğa ilişkin ortalama puanları 2009-2010'a kıyasla önemli ölçüde düşüktü.

Düşük yaşam memnuniyeti düzeyleri, İngiltere’deki 15 yaşındakiler arasında Finlandiya, Danimarka, Romanya, Portekiz, Hırvatistan ve Macaristan'daki akranlarına göre en az iki kat daha yüksek.



Çalışmada 2021-2022 İngiltere Boylamsal Hanehalkı Araştırması ve 2022 OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Pisa) verileri kullanıldı.



"ÇOCUKLAR VE GENÇLER DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR"



Raporda, “Çocuklar ve gençler daha iyisini hak ediyor. Çocukların refahındaki düşüşü tersine çevirmek için kararlı eylem ve ulusal liderliğe ihtiyaç var. Bu deneyimlerin bir boşlukta yaşanmadığını biliyoruz" denildi.

Pandeminin, artan yoksulluk seviyeleri, gençlerin güvenliğine ilişkin endişeler, iklim acil durumu ve diğer streslerin, gençlerin yaşamlarını zorladığını bildiren raporda, "Mutlu ve tatmin edici bir çocukluk deneyimi yaşamalarını engelleyebilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Hollandalı gençler, destekleyici ebeveynler, düşük eşitsizlik, otoriter olmayan ancak öğrencilerin duygularını kabul eden öğretmenler ve yüksek düzeyde kendi kaderini tayin etme (örneğin okula bisikletle gitme ve eve ne zaman dönüleceğine karar verme hakkı) ile birkaç yıldır dünyanın en mutlu gençleri arasında yer alıyor.



500'DEN FAZLA ÇOCUĞUN ANKSİYETE ŞİKAYETİ



Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Guardian gazetesi, İngiltere'de günde 500'den fazla çocuğun anksiyete nedeniyle İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirildiğini ve bu oranın pandemi başlamadan önceki oranın iki katından fazla olduğunu ortaya koydu.



Children's Society, birçok ebeveynin çocuklarına temel ihtiyaçları sağlamakta zorlandığını belirtti.



Her beş ebeveyn ve bakıcıdan birinin günlük sıcak yemek almakta güçlük çektiğini neredeyse dörtte birinin sıcak bir kışlık mont alamadığını ve dörtte birinden biraz fazlasının günlük taze meyve ve sebze sağlamakta zorlandığını tespit etti.