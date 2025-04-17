İngiltere'nin görünmez silahı: Tüm İHA'ları aynı anda düşürdü

İngiltere hükümeti, çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı saldırıları engellemek için tasarlanan yeni bir "radyo frekansı yönlendirilmiş enerji silahı"nı (RFDEW) başarıyla denediğini duyurdu.



Yönlendirilmiş enerji silahı türü olan yüksek frekanslı radyo dalgaları, İHA'ların kritik parçalarına zarar vererek arızalanmasına veya rotasından çıkıp düşmesine neden oluyor.

KARŞI-İHA SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLİYOR



İnsansız hava araçları teknolojileri geliştikçe, insansız hava araçlarını (İHA) gökyüzünden düşürmek için tasarlanan karşı-İHA sistemleri ve teknikleri de gelişiyor.



Sürü taktikleri, bir hedefin savunmasını alt etmek için çok sayıda drone kullanmayı içeriyor. Drone pilotları hala bu tür saldırılara alışmaya çalışıyor.



İngiliz istihbaratı, Ukrayna'nın 2024'te 18 binden fazla saldırgan drone ile karşılaştığını değerlendirdi.

UCUZ VE HIZLI SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR



Pahalı hava savunma füzeleri, ucuz ve toplu insansız hava aracı saldırılarına karşı sürekli savunma sağlayamıyor; bu da, daha ucuza çalıştırılabilen diğer seçeneklerin giderek daha çekici hale geldiği anlamına geliyor.



Birçok ordu, gelen tehditleri ortadan kaldırmak için radyo frekansı enerjisi veya lazer kullanan yönlendirilmiş enerji silahlarına büyük yatırımlar yapıyor.

53 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM



İngiliz hükümeti şimdiye kadar bu teknolojiye 53 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Aralık ayında silah ilk kez başarıyla test edildi. Son test, birden fazla hedefe karşı yapılan ilk testti.



Silahın "birden fazla hedefi aynı anda ve neredeyse anında etkiyle etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olduğu" duyuruldu.



Yönlendirilmiş enerji silahları neredeyse sınırsız şarjör kapasitesine sahip olmasına rağmen çok yüksek ilk maliyetlere sahip. Bu da ülkeler arasındaki popüleritesini etkiliyor.

