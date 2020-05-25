İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki açık hava pazarlarının, 15 Haziran’dan itibaren de bütün perakende mağazalarının faaliyetine izin verilmesinin planlandığını bildirdi.



Johnson, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bugün perakende sektörüne dükkanlarını açma izni verme niyetimizi bildirmek istiyorum ki, hazırlıklarını yapabilsinler" ifadesini kullandı.



Hükümetin 1 Haziran’dan itibaren açık hava pazarlarına, 15 Haziran’dan itibaren de bütün diğer perakende mazağalarına faaliyet izni vermeyi planladığını aktaran Johnson, perakende mağazalarının "Covid-19 güvenli" hale getirilmesine yönelik bir yönetmeliğinin yayımlanacağını duyurdu.



Johnson, gazetecilerin, karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkan Dominic Cummings'e ilişkin soruları karşısında ise danışmanının davranışını savunmayı sürdürdü.



CUMMINGS OLAYI



Cummings'in mart sonunda sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı olarak eşi ve çocuğuyla Londra'yı terk ettiği, ülkenin kuzeydoğusundaki ebeveynlerinin yanına gittiği ve orada da en az bir kez kaldığı evi terk ederek yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya gittiği ortaya çıkmıştı.



Kamuoyunun ve muhalefet partilerinin istifası veya görevden alınması için artan baskısı karşısında Cummings bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.



İngiliz hükümeti, 23 Mart'ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamalarını mayıs başında hafifleterek sürdürme kararı almıştı.



Açıklanan planda, 1 Haziran'dan itibaren perakende dükkanlarının açılması, temmuz itibarıyla kafe ve restoranların açık hava alanlarını açmasına izin verilmesi öngörülüyordu.



Gevşeme kapsamında açılması öngörülen ilkokullarla ilgili olarak da hükümet, sendikaların itirazlarıyla karşı karşıya bulunuyor.



İngiltere'de daha önce halka biri temel ihtiyaç maddelerini satın alma, biri de egzersiz amacıyla günde 2 kez evden çıkma izni verilirken, yeni kararla bu konudaki sınırlama kaldırılmış, halkın sosyal mesafeyi korumak koşuluyla bulunduğu kentin dışına seyahat etmesine de izin verilmişti.

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