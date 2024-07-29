İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durduracağı iddia ediliyor

İngiltere'de yakın zamanda iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin İsrail'e silah satışını sonlandıracağı iddia edildi. İsrail hükümetinin, başka ülkelerin de bu adımı atmasından endişelendiği bildirildi.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durduracağı iddia ediliyor

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, 'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, 'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor.

İsrail hükümeti, İngiltere'nin Tel Aviv'e savunma ihracat lisansını ilerleyen günlerde iptal edeceğini değerlendiriyor. Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki başka ülkelerin de benzer adımlar atabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

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TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ GERİ ÇEKİLDİ

'de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti.

Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.

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