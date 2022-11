İngiltere'nin nükleer denizaltısı alev aldı: Gizli görev iptal edildi

The Sun gazetesinin haberinde, "Nükleer silahlı bir donanma denizaltısı, dalgaların altındaki bir yangın nedeniyle çok gizli bir görevi iptal etmek zorunda kaldı. Ölüm kalım savaşına neden olan elektrik patlaması çıktığında HMS Victorious Trident 2 füzeleri taşıyordu" denildi.



Yangın nispeten hızlı bir şekilde kontrol altına alınırken, gemi kaptanı tarafından acil durum ilan edildi.



Haberde, zehirli dumanı dışarı atmak için füzenin Kuzey Atlantik'te adı açıklanmayan bir bölgede yüzeye bırakıldığı açıklandı.



Bir donanma kaynağı The Sun'a "Kraliyet Donanması'nın her üyesi kalifiye bir itfaiyeci. Bu nedenle İngiliz gemileri ve denizaltıları bu tür olaylara hızlı müdahale edebiliyor" dedi.



Bununla birlikte, yangının yol açtığı hasar, denizaltının kaptanının belirtilmeyen bir “çok gizli görevi” terk etmesine ve geminin Faslane, İskoçya'daki HMNB Clyde'deki üsse dönmesini emretmesine neden oldu.