İngiltere'nin "nükleer silah" başarısızlığı

İngiltere'de "Trident" nükleer füzesinin geçen ay yapılan bir test sırasında yanlış ateşlendiği ve kendisini fırlatan denizaltının yakınına okyanusa düştüğü bildirildi.



Bu İngiltere'nin 2016'da gerçekleştirdiği başarısız fırlatma sonrasında üst üste yaşadığı ikinci başarısızlık oldu.



Sun'ın haberine göre, füze HMS Vanguard tarafından 30 Ocak'ta yapılan fırlatma testi sırasında ateşlenmedi ve okyanusa düşerek battı.



Savunma Bakanlığı, Florida açıklarındaki test sırasında bir "anormallik" meydana geldiğini doğruladı ancak ulusal güvenlik gerekçesiyle daha fazla bilgi vermeyi reddetti.



Neyin yanlış gittiğine dair soruşturma başlatıldığı ve "çok gizli teknolojinin deniz tabanından kurtarılması" için arama emri verildiği bildirildi.



SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GÜVEN AÇIKLAMASI



Sahte bir savaş başlığı içeren test, 4 milyar sterlin değerindeki denizaltının yedi yıllık bir onarımın ardından yeniden hizmete girmesinden önceki son testti.



Savunma Bakanlığı tüm testlerin geçildiğini söyledi ve nükleer caydırıcılığa "mutlak güven" duyduğunda ısrar etti.



İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Test, Birleşik Krallık'ın mutlak güven duyduğumuz nükleer caydırıcılığının etkinliğini bir kez daha doğruladı. Test sırasında bir anormallik meydana geldi. Ulusal güvenlik nedeniyle bu konuda daha fazla bilgi sağlayamayız ancak anormalliğin olaya özel olduğundan eminiz ve bu nedenle daha geniş Trident füze sistemlerinin ve stoklarının güvenilirliğine dair herhangi bir endişemiz yok. İngiltere'nin nükleer caydırıcılığı güvenli, emniyetli ve etkili olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

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