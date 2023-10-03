İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında gizemli patlama

İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan gizemli patlama, bölge halkını dehşete düşürdü.

Yerel basında, patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.

Patlamanın ardından çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü çeken kişinin "Bu çok büyük" dediği duyuldu.

Patlamanın nedenine ilişkin açıklama ise bölgede faaliyet gösteren bir enerji şirketinden geldi. Şirketten yapılan açıklamada, patlamanın yıldırımın bir tanka çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Şirket sözcüsü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Severn Trent Green Power, bu akşam saat 19:20 civarında, Yarnton, Oxfordshire yakınlarındaki Cassington AD tesisindeki bir çürütücü tankına yıldırım çarptığını ve bunun tank içindeki biyogazın tutuşmasına neden olduğunu doğrulayabilir. Biz sitenin güvenliğini sağlamak için acil servislerle birlikte çalışıyoruz ve zamanı gelince daha fazla yorumda bulunacağız."