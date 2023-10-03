İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında şiddetli patlama

İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan patlama, bölge halkını dehşete düşürdü.

Yerel basında, patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.

Patlamanın ardından çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü çeken kişinin "Bu çok büyük" dediği duyuldu.

Patlamanın nedenine ilişkin açıklama ise bölgede faaliyet gösteren enerji şirketinden geldi.

Yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren "Severn Trent Green Power" isimli şirketten yapılan açıklamada, "Bu akşam Oxfordshire, Yarnton yakınlarındaki Cassington tesisimizde bulunan biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, geri dönüşüm tesisindeki patlamada kimsenin zarar görmediği belirtilerek, "Hasarın en kısa sürede değerlendirilebilmesi için sahanın güvenli olduğundan emin olmak üzere acil servis ekipleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.