İngiltere'nin RTÜK'ü Ofcom, dijital platformları da denetleyecek

İngiltere'nin medya denetleyicisi Ofcom, Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarını, geleneksel televizyon kanallarıyla benzer kurallara tabi tutacağını açıkladı.

Türkiye'deki RTÜK benzeri bir yapıda olan ve devlet adına televizyon, radyo ve telekomünikasyon gibi iletişim sektörlerini denetleme ve cezalandırma yetkisi bulunan İletişim Ofisi (Ofcom) dijital platformlara da ceza kesebilecek.

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre yeni düzenlemedeki kurallar, 500 binden fazla izleyiciye sahip her platformu kapsayacak.

GELENEKSEL MEDYA İLE AYNI YAYIN STANDARTLARI

Yeni düzenlemede belirli bir izleyici sayısının üzerinde kullanıcıya ulaşan dijital platformlar, televizyon kanallarının uymak zorunda olduğu yayın ilkelerine tabi olacak. Bu kapsamda içeriklerin “zararlı, yanıltıcı veya kamuoyunu olumsuz etkileyebilecek” unsurlar içermemesi gerekiyor.

Özellikle haber içeriklerinde doğruluk ve tarafsızlık kriterleri öne çıkarken, çocukların ve hassas grupların korunmasına yönelik kurallar da genişletiliyor. Böylece dijital platformlar ile geleneksel yayıncılar arasındaki düzenleme farkının azaltılması hedefleniyor.

ERİŞİLEBİLİRDİĞİN ARTIRILMASI DA HEDEFLENİYOR

Yeni çerçeve sadece içerik güvenliğiyle sınırlı kalmayacak. Düzenleme, platformlara erişilebilirlik konusunda da sorumluluk yüklüyor. Altyazı, sesli betimleme ve işaret dili gibi uygulamaların belirli oranlarda sunulması zorunlu hale getiriliyor.

Böylece işitme ve görme engelli kullanıcıların içeriklere daha rahat ulaşması amaçlanıyor. Buna göre içeriklerin en az yüzde 80'inin altyazılı, yüzde 10'unun sesli betimlemeli ve yüzde 5'inin işaret dili seçeneğine sahip olması gerekecek.

Dijital yayın platformlarının, geniş kitleler için birincil izleme alanı haline gelmesi nedeniyle, erişilebilirlik standartlarının televizyonla aynı düzeye çıkarılması planlanıyor.

ŞİKAYET VE CEZA YETKİSİ ARTACAK

Düzenlemeyle birlikte izleyiciler, bu platformlardaki içerikler için doğrudan Ofcom'a şikayette bulunabilecek.

Ofcom, kurallara uymayanlara soruşturma açabilecek ve ihlâl başına 250 bin sterline kadar para cezası veya şirketin İngiltere'deki gelirinin yüzde 5'ine kadar yaptırım uygulayabilecek.

OFCOM NEDİR?

Ofcom, Birleşik Krallık'ta televizyon, radyo ve telekomünikasyon gibi iletişim sektörlerini denetlemekle görevli resmi düzenleyici kurum.

Radyo ve TV yayınları için içerik standartlarını belirler, tüketici şikayetlerini inceleyebilir ve ihlallerde yaptırım uygulayabilir.