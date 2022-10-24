İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu (Rishi Sunak kimdir?)

Son dakika haberi! İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu.



Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.



İngiltere'de eski Başbakan Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekilerek ülkenin eski maliye bakanı olan Rishi Sunak'ın önünü açtı.



Johnson, "Doğru zaman olmadığını düşünüyorum" demişti.

Johnson, adaylık için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığını öne sürmüş, "Parlamento'da partiniz bir bütün değilse, hükümeti etkili bir şekilde yönetemezsiniz" demişti. Ayrıca, 2024 seçimleri için adaylık sinyali veren eski başbakan, "2024'te partiye zafer kazandırabilmek için iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

JOHNSON DESTEKLEYİCİLERİ SUNAK'IN TARAFINA GEÇTİ

Rishi Sunak, Muhafazakar milletvekillerinin yarısından fazlasının desteğini aldı.Sunak, saat 13: 30 itibariyle 182 milletvekilinin desteğini açıkladı, bu da mecliste sandalyesi olan Muhafazakarların toplam sayısının yüzde 51'ine denk geliyor. Daha önce, Johnson'ı destekleyen eski ve yeni bakanlardan James Cleverly, Nadhim Zahawi ve Priti Patel, Sunak'ı destekledi.



MORDAUNT YARIŞTAN ÇEKİLDİ



Rishi Sunak'ın en yakın rakibi Penny Mordaunt ise milletvekillerinden yeterince destek toplayamadı ve adaylıktan çekildi. Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum" ifadelerini kullandı.



Muhafazakar Parti'nin yetkili organı olan 1922 Komitesi, başkanlık yarışında aday olacakların en az 100 millletvekilinin desteğini alması gerektiğini açıklamıştı. Mordaunt'un topladığı milletvekili destek sayısı ise 20'li sayıları aşamadı.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.



Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

Muhafazakar Parti milletvekillerinin desteğinin çoğunu toplayan Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı seçildi.

İNGİLTERE'NİN 2. DEMİR LEYDİSİ GEÇEN HAFTA İSTİFA ETTİ



Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.



Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.



Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.



Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.



Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.



İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.



RİSHİ SUNAK KİMDİR?



12 Mayıs 1980 yılında doğan İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesi olarak görev yapıyor. Muhafazakar Parti üyesi Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yaptı.. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond milletvekili olarak görev yapıyor.



Sunak, 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.Sunak, 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında ise Hazine Bakanı olarak görev aldı.



Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiği duyurdu. Sunak, "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" demişti.