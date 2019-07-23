İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Boris Johnson ve Jeremy Hunt arasında kıyasıyabir yarış yaşandı.

Parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandığı seçim sona erdi. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu bugün ilan edıldi. İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

MAY'DEN KOLTUĞU DEVRALACAK

Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson başbakanlık görevini yarın Theresa May'den devralacak.

Johnson'ın başbakan olmasıyla kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

BORIS JOHNSON KİMDİR?



İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson 2016'daki referandum sürecinden beri Brexit'in sarsılmaz bir destekçisi. Kampanyalarda ön safta yer aldı. Gaflarıyla, tartışmalı sözleriyle gündemden hiç düşmen Boris Johnson "İngiltere'nin Trump'ı" olarak da nitelendiriliyor.



Ateşli bir Brexit taraftarı olarak "ayrılık" için her şeyi yapmaya hazir olduğunu açıklayan İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, "Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Çok şey yapacağız. İlki ve en önemlisi ise 31 Ekim'de Brexit'i halletmemiz gerekiyor" dedi.



Johnson kimilerine göre "güvenilmez" ve "yalancı" kimilerine göre Brexit sürecini en iyi idare edebilecek isim. Gaflarıyla, tartışmalı sözleriyle gündemden hiç düşmüyor. Yırmı yıla yaklaşan siyasi kariyerinin en büyük rüyasını yaşayan Boris Johnson İngiltere'nin en prestijli adreslerinden 10 Numara'nın yeni sakini oldu.



HAYATA GAZETECİ OLARAK ATILDI



1964'te New York'ta doğan Boris Johnson kız kardeşine "Dünyanın Kralı" olmak istediğini söyleyen bir çocuktu. İngiltere'nin prestijli koleji Eton'da, ardından da Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Rotasını gazeteciliğe çeviren Johnson ilk adımını İngiliz Times gazetesine attı.



Ancak o gazetedeki görevine yalan alıntı yaptığı için son verildi. Boris Johnson özellikle Daily Telegraph gazetesindeki yazılarıyla ses getirdi. Gazetenin Brüksel temsilciliğini de yaptı.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI



Muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörlüğünü yürüttü. Siyasete girişi ise 2001 yılında oldu. Muhafazakar Parti milletvekilliğini, Londra Belediye Başkanlığı izledi. 2008'de başlayan belediye başkanlığı görevini 2016 yerel seçimlerine kadar sürdürdü.



Oturduğu bir sonraki koltuk ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı oldu. David Cameron'ın yerine başbakan olan Theresa May tarafından bakan olarak görevlendirildi. Ancak May'in AB ile yürüttüğü Brexit müzakerelerini protesto etmek için istifa etti. İstifa mektubunda Brexit'in fırsat ve umut anlamına geldiğini ancak bu hayalin öldüğünü söyledi.



OSMANLI BAKANI ALİ KEMAL'İN TORUNU



Boris Johnson, Türk kamuoyunda da yakından bilinen bir isim. Ali Kemal'in torununun oğlu olarak tanınıyor. Osmanli Devleti'nde Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı olan Ali Kemal 1900'lerin başında sürgün edilmiş, o dönem İngiltere'de Wilfred Brun isimli İngiliz bir kadınla evlenmişti. Boris Johnson o evlilikten olan ve sonra Johnson soyadını alan Osman Kemal'in oğlu'nun oğlu.



Onun hakkında son dönemde en çok konuşulansa peçe takan kadınlarla ilgili sözleri oldu. Kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzetti. Johnson daha sonra bu sözleriyle ilgili üzgün olduğunu söylerken de Türk köklerini hatırlatacaktı.



55 yaşındaki Boris Johnson İngiltere siyasetinin en renkli figürlerinden. Bazen çelik bir halatla Viktoria Parkı'nda asılı bir halde görülebiliyor. Londra sokaklarında bisikletiyle gezen de o. Bir balık pazarında elinde balıkla görülen de.



KIZ ARKADAŞI KAVGA SONRASI POLİS ÇAĞIRDI



25 yıl evli kaldığı eşinden boşanan Boris Johnson kız arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle kapısına polis dayandı.



Johnson'ın telefonda işletildiği olay da hala hafızalarda. Kendini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişiyle 18 dakika boyunca konuştuğu ortaya çıkmıştı.