İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Boris Johnson ve Jeremy Hunt arasında geçiyor.
Parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandiği seçim sona erdi. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu bugün ilan edılecek.
Seçimi kazanan kişi başbakanlık görevini yarın Theresa May'den devralacak.
Göreve Johnson'in gelmesi durumunda kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.
Yarışın favorisi olarak gösterilen Boris Johnson, ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı hedefliyor.