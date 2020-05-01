İngiltere’ye ağır cezaevi eleştirisi

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) bugün yayımladığı raporunda, İngiltere'ye cezaevlerindeki durum nedeniyle ağır eleştiriler yönelterek "derin kriz" uyarısında bulundu.



Komite üyeleri, 2019 yılının Mayıs ayında İngiltere'deki cezaevlerine yaptıkları ziyaretler sonrasında hazırladıkları raporda, "derin endişeye yol açan” gözlemlerde bulunduklarını aktardılar.



"GÜVENLİ DEĞİL”



Raporda, ziyaret edilen Doncaster, Liverpool ve Wormwood Scrubs hapishanelerinin aşırı dolu olduğu, mahkumlar arasında ve yine mahkumlar ile gardiyanlar arasındaki şiddet olaylarının rekor düzeye ulaştığı aktarıldı. Benzer koşulların genç suçluların bulunduğu Feltham A ve Cookham Wood ıslah evlerinde de gözlemlendiği belirtildi.



Komite üyeleri raporlarında, "ziyaret edilen hapishaneler güvenli olarak nitelendirilemez” görüşüne yer verdi.



“UYUŞTURUCU KULLANIMI ALARM VERİYOR”



CPT üyelerinin raporlarında yer verdikleri bir diğer çarpıcı gözlem de cezaevlerindeki uyuşturucu kullanımına ilişkin.



"Alarm veren düzeydeki uyuşturucu madde kullanımı derin endişe yaratmaktadır” denilen raporda, hapishanelerde rastgele yapılan testlerde, hükümlülerin üçte birinin uyuşturucu kullandığının tespit edildiği aktarıldı.



TECRİT UYARISI



İngiltere'yi hapishanelerde uygulanan uzun süreli tecrit hakkında da uyaran komite ayrıca çok yüksek sayıda hükümlünün akıl sağlığı sorunu yaşadığı, kimilerinin de kendilerine zarar verdiklerini aktardı.



Raporda çok ciddi akıl sağlığı sorunu yaşayan hükümlülerin tecrit edildiği bilgisi paylaşıldı, bunların uygun hastanelerde tedavi görmeleri gerekirken, cezaevlerinde tecrit edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.



CPT ayrıca gardiyan ve cezaevi çalışan sayısının yeterli olmadığına, mevcut çalışanların ise çok zor koşullarda yoğun baskı altında bulunduğuna dikkat çekti.



İngiltere hükümeti, raporda yer verilen ağır eleştirilere yanıt verdi.



Cezaevlerindeki gardiyan sayısının artırılacağını bildiren İngiliz hükümeti, ayrıca hapishanelerdeki güvenliğin güçlendirilmesi için de 114 milyon euroluk bir yatırım programının belirlendiğini kaydetti.