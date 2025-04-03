İngiltere’ye elektronik izinsiz girilemeyecek

Yeni uygulama ile İngiltere'ye girmek için vizeye ihtiyaç duymayan yolcuların yeni dijital kayıt programı aracılığıyla seyahat öncesi Elektronik Seyahat İzni (ETA) alması gerekiyor.



CNN International’ın aktardığına göre Birleşik Krallık'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayanlar, seyahatten önce ülkeye girişi önceden onaylayan bir elektronik seyahat izni olan ETA'ya ihtiyaç duyacak.



Söz konusu 48 ülke içinde Türkiye bulunmuyor.



Program 2024 yılında Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşları için başlatıldı ve daha sonra her yıl ABD, Kanada ve Avustralya'dan İngiltere'ye giriş yapan altı milyon yolcu da dahil olmak üzere Avrupalı olmayan diğer yolculara uygulanmaya başladı.



Program, Birleşik Krallık'a turizm ve iş amaçlı altı aydan kısa süreli ziyaretler için geçerli. Kısa süreli eğitim ve izin verilen ücretli görevler de dahil olmak üzere birkaç başka ETA kategorisi daha bulunuyor. Bunlar Birleşik Krallık hükümetinin web sitesinde listelendi.

VİZE Mİ DEĞİL Mİ?

Bazı kişiler bunu vize olarak adlandırsa da, aslında bu bir vize muafiyeti olarak tanımlanıyor.

Vatandaşlıkları Birleşik Krallık'a girmek için vizeye ihtiyaç duydukları anlamına gelen yolcuların yine de vize başvurusunda bulunmaları gerekecek. Ancak bunun üzerine ETA almaları gerekmeyecek.

