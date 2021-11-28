İngiltere'yi Arwen fırtınası vurdu: 3 ölü

Kuzey İrlanda, İskoçya ve İngiltere'nin kuzey kesimlerinde etkili olan Arwen fırtınası, Birleşik Krallık genelinde ağaçların devrilmesine yol açtı. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey İrlanda'nın Antrim bölgesinde fırtına nedeniyle bir ağacın devrilmesi sonucu aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis, fırtına nedeniyle İskoyça'nın Aberdeenshire bölgesindeki bir yolda aracının üzerine ağaç düşen sürücünün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Üçüncü can kaybı ise İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'da yaşandı. Yerel yetkililer, Cumbria'nın Ambleside kasabasında yine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Cumbria polisi ve acil servisler ağaçların tehlikeli olduğunu belirterek halktan bölgeden uzak durmalarını ve seyahat etmemelerini istedi.

Meteoroloji Ofisi, Birleşik Krallık geneli için rüzgar, kar ve buz uyarısı verdi. Şiddetli rüzgarın hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.



100 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI



Şiddetli fırtına nedeniyle İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 100 binden fazla ev ve iş yeri fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketleri, Birleşik Krallık genelinde "fırtınanın elektrik şebekesine zarar vermeye devam ettiği" konusunda uyarıda bulundu.



YOLCULAR 17 SAAT TRENDE MAHSUR KALDI



Arwen fırtınası ülke genelinde kara yolu ulaşımını etkilerken, aynı zamanda demiryolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinde seyir halindeki bir trenin fırtına nedeniyle durmak zorunda kaldığı, yolcuların 17 saat trende mahsur kaldığı öğrenildi.