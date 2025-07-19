İngiltere’yi sarsan uyuşturucu imparatorluğu: Başında bir büyükanne vardı

İngiltere genelinde kokain satıcılığı yaparak 80 milyon sterlinlik bir uyuşturucu imparatorluğunu yöneten “gangster büyükanne” Deborah Mason, dün 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



65 yaşındaki Deborah Mason, kendi ailesini kuryelik yapmaları için örgütlüyor ve onlara kendisine “Gangster Debbs” ve “Queen Bee” (Kraliçe Arı) diye hitap etmelerini söylüyordu.

AİLE ÜYELERİNİ KURYE YAPTI



Mason, kız kardeşi, dört çocuğu, onların eşleri ve arkadaşlarından oluşan ağıyla Harwich gibi limanlardan temin ettiği 1 metrik tonluk kokaini çeşitli şehirlere taşıttı. Aile üyelerine yaptıkları her sefer için bin sterlin ödüyordu.