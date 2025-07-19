İngiltere’yi sarsan uyuşturucu imparatorluğu: Başında bir büyükanne vardı
İngiltere’de 65 yaşındaki bir kadın, 80 milyon sterlinlik uyuşturucu imparatorluğu nedeniyle 20 yıl hapse mahkum edildi. “Gangster büyükanne” lakaplı kadının, torunlarını bile uyuşturucu sevkiyatlarında kullandığı ortaya çıktı.
İngiltere genelinde kokain satıcılığı yaparak 80 milyon sterlinlik bir uyuşturucu imparatorluğunu yöneten “gangster büyükanne” Deborah Mason, dün 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
65 yaşındaki Deborah Mason, kendi ailesini kuryelik yapmaları için örgütlüyor ve onlara kendisine “Gangster Debbs” ve “Queen Bee” (Kraliçe Arı) diye hitap etmelerini söylüyordu.
AİLE ÜYELERİNİ KURYE YAPTI
Mason, kız kardeşi, dört çocuğu, onların eşleri ve arkadaşlarından oluşan ağıyla Harwich gibi limanlardan temin ettiği 1 metrik tonluk kokaini çeşitli şehirlere taşıttı. Aile üyelerine yaptıkları her sefer için bin sterlin ödüyordu.
BEBEK ARABALARINA UYUŞTURUCU DOLDURDU
Mason’un 2023 Nisan-Kasım ayları arasında gerçekleştirdiği birçok uyuşturucu sevkiyatında torunlarını da yanına aldığı, hatta iki yaşındaki torununu çocuk koltuğuna oturtarak, içerisinde 5 kiloluk kokain paketleri bulunan karton kutularla birlikte taşıdığı belirtildi.
Yedi çocuk annesi olan Mason, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği parayla Dubai ve Bahreyn’e lüks tatillere gitti, tasarım kıyafetler ve çantalar aldı.
Hatta Bengal cinsi kedisi Ghost için üzerine 9 ayar altınla isminin kazındığı, 400 sterlinlik Gucci marka bir tasma ve kayış bile aldı.
TÜRKİYE'DE ESTETİK AMELİYAT OLACAKTI
Yıllık 50 bin sterlinden fazla sosyal yardım alan büyükanne Mason, yıl sonuna kadar 90 bin sterlin kar elde etmeyi ve bu parayla Türkiye'de estetik ameliyat olmayı planlıyordu.
Mahkemede anlatılanlara göre, Mason o kadar açgözlüydü ki, aile üyelerinin “maaşlarından” kendine de pay alıyordu. Hatta kokain bağımlılığı nedeniyle beyin hasarı yaşayan oğlu Reggie’yi bile bu işe dahil etmişti.
TASARIM ÇANTALARDA GİZLENMİŞ PARA
Polis kayıtlarına göre Mason, en az 20 kez uyuşturucu taşıdı. Tufnell Park’taki evinden sabah 6’da yola çıkarak Harwich Limanı’ndan teslimat alıyor, kokain bloklarını süpermarket çantalarına paylaştırarak çocuklarına gönderiyordu.
Polisin çocuklarının evlerine düzenlediği baskınlarda, tasarım çantaların içinde gizlenmiş uyuşturucu paketleri ve tomarla para bulundu.
Bazı çete üyeleri ise savunmalarında bu yolculukların, sadece çocuklarının navigasyonla oynarken rastgele seçtiği günlük geziler olduğunu iddia etti.
Çete üyelerine toplamda 106 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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