İnşaatı 144 yıl sürdü. Dünyanın en yüksek kilisesi oldu, Papa Leo tarafından kutsanacak

Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo , İspanya ziyaretinin dördüncü gününde Barselona'ya gitti. Papa, ünlü Sagrada Familia Bazilikası'nda ayin yönetecek ve bazilikanın yeni tamamlanan merkez kulesini kutsayacak.

Papa Leo, Barselona ziyaretinden önce başkent Madrid'de parlamentoda konuşma yaptı ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı açık hava ayinine liderlik etti.

Barselona programı kapsamında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ziyaret öncesinde çok sayıda kişi saatler öncesinden katedral çevresinde toplandı.

SAGRADA FAMİLİA'DA TARİHİ AYİN

Papa Leo, çarşamba günü önce Barselona yakınlarındaki Montserrat Dağı'nda bulunan manastırı ziyaret edecek ve mahkumlarla bir araya gelecek. Ardından kentin simgesi haline gelen Sagrada Familia Bazilikası'nda ayin yönetecek.

Ayin, bazilikanın mimarı Antoni Gaudi'nin ölümünün 100'üncü yılına denk geliyor. 10 Haziran 1926'da hayatını kaybeden Gaudi, Katolik inancına bağlılığıyla tanınıyor. Aziz ilan edilme süreci Vatikan'da devam eden mimar, dua etmek için gittiği bir kilisenin yakınında tramvayın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KİLİSESİ OLDU

Ayinin ardından Papa Leo, bazilikanın merkezinde yer alan ve şubat ayında tamamlanan İsa Mesih Kulesi'ni kutsayacak.

172,5 metre yüksekliğindeki kule, Sagrada Familia'yı dünyanın en yüksek kilisesi konumuna taşıdı. İnşaatı halen devam eden yapının tamamen tamamlanmasının ise yaklaşık 10 yıl daha süreceği belirtiliyor. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atılmıştı.

Geçen yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Sagrada Familia, modernist mimarinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.